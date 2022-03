Pavullo: rubano oltre 700 litri di gasolio ma vengono sorpresi dai Carabinieri

Ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto due persone per furto aggravato di gasolio, identificando successivamente e denunciando alla Procura della repubblica anche gli altri due complici nel reato.

Durante un servizio notturno di controllo del territorio mirato alla prevenzione dei reati predatori, gli uomini dell’Arma hanno sorpreso e bloccato un 19enne e un 20enne mentre stavano asportando il gasolio da alcuni autocarri in sosta. I due, nel parcheggio di una ditta di autotrasporti, avevano forzato le serrature dei serbatoi dei mezzi pesanti, impossessandosi di circa 700 litri di gasolio. Gli immediati accertamenti hanno permesso ai militari di identificare anche altri due complici nel reato, un 20enne e un 21enne, che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per furto aggravato in concorso. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietà.

Questa mattina, i due giovani arrestati sono stati condotti davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.