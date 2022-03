Modena: evade dai domiciliari, arrestato dai carabinieri

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un 71enne per evasione dagli arresti domiciliari. Nel corso dei controlli alle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale presso il domicilio, poco prima delle 18 l’uomo è stato sorpreso in circolazione con la sua bicicletta nei pressi dell’abitazione.

Il 71enne era stato arrestato e posto agli arresti domiciliari l’8 febbraio scorso dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena e dalla Squadra Mobile della Questura di Modena nell’ambito dell’ultima operazione antidroga eseguita congiuntamente nella città, nell’ambito della quale era stata disarticolata un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti perlopiù operante nel Capoluogo.