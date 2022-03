Educazione finanziaria ed accesso al credito: giovedì 24 secondo appuntamento del ciclo di webinar promosso da Lapam

Investimenti e finanza: questi due temi sono fondamentali per gli imprenditori, ma spesso essi non hanno gli strumenti necessari per affrontarli correttamente. Lapam, da sempre accanto ai suoi associati sia come ente di tutela che di formazione, propone una serie di webinar formativi per finire pillole di conoscenza pratica e concreta. Il secondo evento di questa collana di seminari formativi si terrà online giovedì 24 marzo dalle 14:30 alle 16.

L’obiettivo di questi incontri sarà aiutare gli imprenditori ad orientarsi nella complessa giungla della finanza e dell’accesso al credito, questione fondamentale soprattutto in tempi di super bonus 110% e bonus edilizi in generale. Nel secondo incontro Margherita Tomei dell’ufficio credito e bandi di Lapam approfondirà il tema di come reperire risorse in alternativa ai tipici strumenti finanziari, la finanza agevolata, quali sono i requisiti di base per parteciparvi e dove reperire informazioni per essere costantemente aggiornati. Successivamente verranno approfonditi i vari tipi di incentivi, come comportarsi di fronte ad un bando comprendendone il funzionamento e come pianificare degli investimenti per reperire risorse. Infine, saranno presentati due casi concreti del funzionamento della finanza aziendale con la possibilità per gli imprenditori di fare domande al fine di comprendere al meglio la propria situazione.

Gli incontri successivi verteranno sulla gestione efficace dei rapporti con le banche, giovedì 31 marzo ore 14.30 mentre, nell’ultimo evento, sul business plan e la programmazione dei costi, giovedì 7 aprile ore 14.30. Per ulteriori informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.