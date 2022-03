Emergenza Ucraina, servizi educativi e scolastici gratuiti a Bologna per i minori in fuga dalla guerra

La Giunta ha approvato l’esenzione dal pagamento delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comunali per i minori provenienti dall’Ucraina in possesso del titolo di Protezione Temporanea rilasciato dalla Prefettura.

La misura favorisce l’integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra. A Bologna sono già arrivate molte famiglie ucraine, contando tra i profughi arrivati molti minori in età scolare o prescolare che necessitano di essere inseriti nei servizi educativi e scolastici comunali, a partire dai servizi per l’infanzia come nidi, spazi bambino, centri bambini e famiglie, scuole d’infanzia.

Il Comune si farà carico anche del pagamento della refezione scolastica e dei servizi integrativi.

“Un gesto concreto di accoglienza per andare incontro alle esigenze di una popolazione violentemente colpita – commenta l’assessore alla Scuola Daniele Ara. La comunità scolastica di Bologna, in tutte le sue componenti, è impegnata nell’accoglienza e darà una mano anche per il ritorno alla normalità nella scuola ucraina, sperando che questo avvenga il prima possibile”.