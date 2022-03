Questo pomeriggio verso le 17:30, sulla tangenziale Modena-Sassuolo, direzione Sassuolo in prossimità dell’uscita 17A, un motociclo ha preso fuoco durante il transito. Il conducente ha fatto in tempo ad accostare. All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco, le fiamme avevano oramai coinvolto tutta la moto. Disagi alla circolazione con traffico interrotto per una ventina di minuti e gestito da Polizia Locale.