Sabato arrivano a Modena le colombe solidali contro la fibrosi cistica

La Pasqua rappresenta per la Lega Italiana Fibrosi Cistica un appuntamento fondamentale per richiamare il grande pubblico alla necessità di contribuire all’impegno nel contrastare questa malattia. Con la Pasqua, si torna a respirare aria di primavera. È un’immagine così semplice e immediata da visualizzare che spesso non ci si rende conto di quanto possa essere complicato, proprio quel gesto naturale del respirare, per alcune persone.

Per sostenere i malati di fibrosi cistica e per donare loro un respiro in più le Associazioni Regionali LIFC, in collaborazione con Melegatti, propongono una Colomba Classica realizzata secondo la tradizione e, come racconta la stessa azienda di Verona, pensando al concetto di armonia. Quell’armonia, al sapore di mandorle e canditi di arancia in una confezione unica interamente dedicata a Lega Italiana Fibrosi Cistica, che i volontari LIFC sono pronti a portare nelle case dei sostenitori per la Pasqua 2022.

A Modena in particolare due tradizionali banchetti il:

sabato 2 aprile dalle 08.45 alle 12.30 al Conad di via Beethoven 60 (Modena)

sabato 9 aprile dalle 08.45 alle 12.30 al Conad di via del Perugino 77 (Modena)

Per essere informati sui prossimi banchetti consultare la pagina facebook dell’associazione www.facebook.com/lifcemilia, il sito www.fibrosicisticaemilia.it o contattare la segreteria a segreteria@fibrosicisticaemilia.it – 3926704837

Regalare dolci pasquali prodotti appositamente per LIfc, significa regalare un respiro in più a chi soffre di Fibrosi Cistica.

La Fibrosi Cistica è una grave patologia cronica, ancora oggi senza possibilità di guarigione. In Italia si contano 200 nuovi casi all’anno. L’Associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica organizzazione di volontariato che favorisce solidarietà concreta verso le persone affette da fibrosi cistica, affianca questi pazienti nella loro legittima aspirazione a condurre una vita al pari degli altri: una voglia di normalità che deve misurarsi spesso con la fatica associata ai più piccoli gesti quotidiani.

