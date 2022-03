L’Amministrazione comunale carpigiana ricorda: da aprile nuove norme anti-Covid per accedere ai luoghi della cultura

L’Amministrazione comunale informa che, in seguito ai provvedimenti governativi, dal 1° al 30 aprile le norme anti-Covid per l’accesso ai luoghi di cultura sono così modificate:

archivio, biblioteche, mostre e musei – serve solo una mascherina;

spettacoli all’aperto – necessarie certificazione verde “base” e una mascherina.

Restano invariati invece gli obblighi per entrare in teatro e in sale per convegni, conferenze, proiezioni, laboratori eccetera: certificazione verde “rafforzata” e mascherina FFP2.