Evento online di Unimore in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione dell’Udito, 1 aprile

Evento online di Unimore in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione dell’Udito,...

Unimore aderisce, venerdì 1 aprile, alla Giornata nazionale di sensibilizzazione dell’Udito, promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria, che quest’anno ha come focus la prevenzione dei danni da rumore in età scolastica, con un evento online organizzato dalla Prof.ssa Elisabetta Genovese e dal Prof. Daniele Marchioni del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto, che vede la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena e di Reggio Emilia. Per partecipare: https://qui.unimore.it/udi

L’iniziativa, che prenderà il via in streaming dalle ore 11.30, prevede, subito dopo la parte introduttiva, gli interventi della Dott.ssa S. Menabue, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena e del Dott. P. Bernardi, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia.

Dalle ore 11.50 sono previste le presentazioni: dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria di Reggio Emilia, a cura del Dott. A. Ghidini; dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Audiologia e Otochirurgia, a cura del Dott. G. Bianchin; dell’Unità Operativa Dirigenziale di Otorinolaringoiatria Carpi, a cura del Dott. S. Tassi e del Dott. M. Negri; dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Modena, a cura della Dott.ssa MC. Guarnaccia e del Dott. D. Villari.

Seguiranno i due interventi della referente screening uditivo interaziendale Modena, Dott.ssa S. Palma e della referente screening aziendale Reggio Emilia, Dott.ssa V. Polizzi, che introdurranno la Lezione magistrale “Impatto della noise pollution nella popolazione scolastica”, a cura del Dott. E. Cunsolo.