Il 2 e 3 aprile a Reggio, un tratto dell’Onda rossa di viale Piave chiuso al traffico

Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio a torre di porta San Pietro (cosiddetto Grattacielo), un intervento privato, si rende necessaria l’installazione di una gru di grosse dimensioni.

Le complesse operazioni di montaggio del mezzo richiedono, per motivi logistici e di sicurezza, la chiusura alla circolazione stradale – nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 aprile – dell’Onda rossa della circonvallazione di viale Piave dall’incrocio con via Dante-via Eritrea all’intersezione con viale 4 Novembre-piazza del Tricolore.

Per limitare il più possibile il disagio, su richiesta del Comune i lavori di montaggio della gru saranno contenuti nei due giorni della fine settimana. Non è escluso tuttavia che, in caso di eventuale necessita, alcune attività conclusive del montaggio possano protrarsi nella mattina di lunedì.

Sul posto, con apposita segnaletica, saranno indicati i percorsi alternativi che – per coloro che percorrono l’Onda rossa da porta Santa Croce in direzione di porta San Pietro – in sintesi sono i seguenti:

· all’incrocio semaforico di viale Piave con via Eritrea e via Dante (all’altezza della Questura) sarà obbligatorio voltare a destra in via Dante o a sinistra in via Eritrea; tale svolta sarà ammessa esclusivamente nei due giorni dei lavori;

· da via Dante sarà poi possibile raggiungere porta San Pietro da via Samarotto;

· da via Eritrea si potrà raggiungere la via Emilia Ospizio via Turri-via Sani.

L’Onda verde resterà invece normalmente percorribile.

A coloro che non devono raggiungere punti specifici del quadrate di centro storico di porta San Pietro, è consigliato in generale di utilizzare percorsi di viabilità esterni al centro o di seguire percorso dell’Onda verde.