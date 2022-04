Controlli zona Universitaria, Polizia di Stato arresta sei persone per detenzione e spaccio di droga

Proseguono senza sosta i controlli della Questura di Bologna finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente con particolare riferimento al centro storico.

Nel corso dell’ultima settimana sono stati intensificati i servizi di controllo a cura del personale della Squadra Mobile e del Commissariato Due Torri San Francesco con particolare riferimento alla zona universitaria, nell’ambito dei quali sono stati tratti in arresto vari soggetti.

Nel primo caso durante un controllo nel pomeriggio del 24 marzo gli operatori di Polizia hanno individuato e tratto in arresto un cittadino della Guinea ed un cittadino Gambiano. I due, entrambi gravati da pregiudizi anche in materia di stupefacenti, venivano notati mentre effettuavano una cessione in via del Guasto e, all’esito del controllo, sono stati trovati in possesso complessivamente di circa 20 grammi di marijuana.

Nel pomeriggio del successivo 28 marzo i poliziotti notavano due gambiani che stazionavano nella medesima via con atteggiamento sospetto mentre confabulavano nei pressi di una cabina elettrica. In quella circostanza gli operatori sottoponevano a controllo i due soggetti e individuavano circa 10 grammi di hashish che erano stati occultati dai due dietro la cabina elettrica. I due soggetti, già gravati da pregiudizi, venivano tratti in arresto e, accertata la loro irregolarità sul territorio nazionale, sono stati accompagnati per l’espulsione.

Nella giornata di ieri durante un ulteriore servizio di osservazione in zona universitaria gli operatori notavano altri due soggetti che si guardavano intorno con fare sospetto, estraendo e riponendo dalle tasche piccoli involucri di plastica. A quel punto i poliziotti intervenivano fermando i due, un cittadino Gambiano e un cittadino della Guinea, che venivano trovati in possesso di circa 15 grammi di hashish e venivano entrambi tratti in arresto per spaccio di sostanza stupefacente in concorso e verranno sottoposti ad accertamenti in merito alla loro posizione nel territorio nazionale.

Nell’ambito dei medesimi servizi venivano controllati e denunciati per detenzione di sostanza stupefacente anche altri due gambiani, un tunisino ed un marocchino, che venivano trovati in possesso di circa 30 grammi di hashish.