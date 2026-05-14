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Nella mattina odierna, nell’ambito di una breve cerimonia tenutasi presso la Sala Riunioni della Questura di Bologna, il Questore ha consegnato personalmente alcuni riconoscimenti premiali al personale appartenente a diversi Uffici e Specialità della Polizia di Stato della provincia, distintosi in rilevanti operazioni e attività di servizio.

Durante la cerimonia, sono stati celebrati importanti successi investigativi nel campo del contrasto al crimine organizzato e ai reati informatici, nonché nella tutela della sicurezza ferroviaria, con la consegna da parte del Questore degli attestati di encomio solenne ed encomio, premi concesso dal Capo della Polizia per il personale distintosi per eccezionale valore, notevole impegno, spiccate qualità professionali e coraggio.

Per quanto riguarda la Squadra Mobile, hanno ricevuto l’encomio i seguenti dipendenti: il Vice Ispettore Salvatore Rizzelli e l’Assistente Capo Tiziano Biasco, i quali hanno sventato una rapina a mano armata ai danni di un furgone portavalori a Calderara di Reno (BO) nel giugno 2023; il Vice Sovrintendente Riccardo Lodi e il Vice Ispettore Laura Maroccini, per un’operazione che ha portato alla disarticolazione di una cellula dedita al traffico internazionale di stupefacenti nel gennaio 2025; l’ Ispettore Alessandro Stradiotti, per il coordinamento di un’indagine che si è conclusa con il fermo di indiziato di delitto nel giugno 2024 per il reato di omicidio, e il Sovrintendente Marco Burgamazzi, per un’attività investigativa che ha condotto all’esecuzione di numerose misure cautelari per reati commessi nel corso di manifestazioni di ordine pubblico nel novembre 2024 (gli ultimi due colleghi sono attualmente in forza al Gabinetto Regionale Polizia Scientifica).

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica ha visto il conferimento di encomi solenni all’Ispettore Annamaria Germana Sofia Russo e all’Ispettore Maurizio Tonellotto per aver arrestato un uomo resosi responsabile dei reati di pedopornografia online nel giugno 2024. Sono stati altresì premiati l’Agente Lorenzo Cappuzzello, l’Agente Scelto Aldo La Marra, l’Agente Piero Dente e l’Ispettore Carlo Valentino per importanti successi nel contrasto ai reati telematici e al terrorismo.

Infine, per il Compartimento Polizia Ferroviaria, sono stati consegnati encomi agli Ispettori Ivan Belmonte e Stefano Severino e al Vice Ispettore Costanzo Sebastiano Zammataro, per i risultati ottenuti nelle indagini condotte a seguito di un incidente mortale sul lavoro in un cantiere ferroviario, che hanno permesso di accertare le relative responsabilità penali nel gennaio 2025.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di particolare significato istituzionale, volto a esprimere il ringraziamento del Questore e dell’Amministrazione per i risultati conseguiti e per la dedizione dimostrata dagli operatori nell’espletamento delle proprie funzioni.