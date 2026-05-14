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Stamattina alle 11 in piazza Lucio Dalla ha aperto ufficialmente TICO, l’officina mobile della conoscenza promossa dal Comune di Bologna e dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, con la collaborazione e il sostegno economico di Fondazione Golinelli e la collaborazione di Tper. L’inaugurazione apre una settimana di attività gratuite tra robotica, coding, intelligenza artificiale, stampa 3D, gaming e clima. Da domani 15 maggio TICO accoglie le scuole e il pubblico in piazza Dalla fino al 21 maggio, per poi proseguire il viaggio negli altri quartieri della città.

L’obiettivo è portare scienza, tecnologia, arte, creatività direttamente nei quartieri, fuori dalle scuole e dai luoghi canonici del sapere, rendendo l’apprendimento più accessibile, divertente e inclusivo e offrendo a ragazze e ragazzi occasioni concrete di incontro con le discipline STEAM e con i linguaggi più avanzati dell’innovazione, per orientarsi meglio nelle scelte di vita e nei loro percorsi di realizzazione futuri.

L’inaugurazione si è avviata con una presentazione istituzionale del progetto alla presenza di numerose classi di diverse scuole bolognesi. Sono intervenuti il sindaco Matteo Lepore, l’assessore Raffaele Laudani, Antonio Danieli, vicepresidente e direttore generale Fondazione Golinelli, Giuseppina Gualtieri, presidente e AD di Tper, Osvaldo Panaro, presidente Fondazione IU Rusconi Ghigi e Federica Mazzoni, presidente del Quartiere Navile.

TICO resterà in Piazza Lucio Dalla fino a giovedì 21 maggio, per accogliere scuole, famiglie e cittadinanza con un programma articolato dalla mattina alla sera.

Le mattine sono dedicate alle classi con laboratori guidati di robotica educativa, coding, intelligenza artificiale, fabbricazione digitale, transizione energetica e scienze ambientali. I pomeriggi e le sere aprono al pubblico con opportunità laboratoriali gratuite sulla scienza, spettacoli di intrattenimento, momenti di esplorazione libera degli strumenti tecnologici e incontri con persone esperte di divulgazione e scienza.

Piazza Lucio Dalla è la prima delle tante tappe che porteranno TICO in tutti i quartieri di Bologna, raggiungendo durante la bella stagione alcuni luoghi del cartellone di Bologna Estate. Dopo il quartiere Navile, TICO si sposterà dall’11 al 18 giugno al Giardino Lunetta Gamberini del quartiere Santo Stefano e a inizio luglio al quartiere Borgo Panigale-Reno.

Il progetto

TICO è un progetto di Officine della Conoscenza che porta scienza e tecnologia in giro per Bologna, tra laboratori, incontri aperti e scienza partecipata. Promosso dal Comune di Bologna e dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, in collaborazione con Fondazione Golinelli e Tper. Cofinanziato dall’Unione Europea, Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Officine della Conoscenza nasce all’interno della strategia Città della Conoscenza e in connessione con le principali politiche del Comune di Bologna: il Gemello digitale civico, Bologna Missione Clima, Bologna Verde, le azioni su mobilità sostenibile e democrazia digitale.

Il progetto può contare sull’esperienza consolidata di Fondazione IU Rusconi Ghigi, già attiva in diversi luoghi della città con attività educative, formative e divulgative sulla natura, i temi del verde e più in generale della sostenibilità ambientale e sociale, che si occupa del coordinamento tecnico e logistico di progetto.

Fondazione Golinelli sostiene il progetto con un contributo di 500mila euro, destinato ad attività didattiche gratuite e a dotazioni scientifiche e tecnologiche, insieme a un impegno centrale nell’ideazione, nel coordinamento e nella progettazione del programma per scuole, giovani e pubblico. Il progetto riflette la missione della Fondazione: integrare arte, scienza e tecnologia per sviluppare competenze, curiosità e spirito critico nelle nuove generazioni, supportando le Istituzioni che hanno fatto propria questa visione di lungo periodo che abbraccia la cittadinanza e la comunità tutta con una azione diretta prossima e capillare.

Infine, Tper supporta il progetto con una comunicazione ad hoc cittadina tramite i suoi canali fisici e digitali.

Il programma della prima tappa

Piazza Lucio Dalla – dal 14 al 21 maggio 2026

Tutte le attività sono gratuite. Alcune richiedono l’iscrizione.

Venerdì 15 maggio

10-13 Laboratori per le scuole a cura di Fondazione Golinelli (scopri di più)

15-18.30 Laboratori aperti a tutte e tutti: coding, robotica, realtà virtuale, esplorazioni naturali e molto altro a cura di Fondazione Golinelli

15-18.30 Esplorazione libera di TICO

18.30-20 Aperitivo e DJ set con Showlove mnt

Sabato 16 maggio

10-13 Laboratori per le scuole e per il pubblico a cura di Fondazione Golinelli

15-17.30 Laboratori aperti a tutte e tutti: coding, robotica, realtà virtuale, esplorazioni naturali e molto altro a cura di Fondazione Golinelli

17.30-19 Giocoliere della scienza, con Federico Benuzzi

19-19.30 «La scienza ha bisogno di noi?» Camilla Soldati (Lifegate) in dialogo con Andrea Fabbri (Fondazione IU Rusconi Ghigi)

19.30-20 Aperitivo.

Domenica 17 maggio

10-13 / 15-16.30 Laboratori aperti a tutte e tutti: coding, robotica, realtà virtuale, esplorazioni naturali e molto altro a cura di Fondazione Golinelli

15-16.30 Esplorazione libera di TICO

16.30-18 «Noi, le api», esplorazione del mondo delle api e della biodiversità urbana per famiglie con bambine e bambini. A cura di Showroom Energia/Tecnoscienza. Su iscrizione.

18-19 «Sabbia viva: natura in città», performance di sabbia e luce di Nadia Ischia, sand artist. Su iscrizione.

Lunedì 18 maggio

10-13 Laboratori per le scuole a cura di Fondazione Golinelli

15-18 Laboratori aperti a tutte e tutti a cura di Fondazione Golinelli

16.30-18 Esplorazione libera di TICO

18-19.30 «Reimmaginiamo la città», attività partecipativa: fotografate il quartiere e, con il supporto dell’intelligenza artificiale, immaginate possibili trasformazioni dello spazio pubblico. Su iscrizione.

Martedì 19 maggio

10-13 Laboratori per le scuole a cura di Fondazione Golinelli

15-18 Laboratori aperti a tutte e tutti a cura di Fondazione Golinelli

16.30-17.30 Esplorazione libera di TICO e percorsi di scienza partecipata, a cura di Fondazione IU Rusconi Ghigi

17.30-19 «Caldo, freddo, asciutto, bagnato», indagine sulle superfici urbane con termometri a infrarossi e termocamere. Per famiglie con bambine e bambini. A cura di Showroom Energia/Tecnoscienza. Su iscrizione.

Mercoledì 20 maggio

10-13 Laboratori per le scuole a cura di Fondazione Golinelli

15-18 Laboratori aperti a tutte e tutti a cura di Fondazione Golinelli

16.30-17.30 Esplorazione libera di TICO

17.30-19 «CRAC. Il suono del mondo che avanza», incontro con il libro pensato a Bologna, selezionato tra i 150 migliori al mondo sulla sostenibilità, esposto alle Nazioni Unite di New York, premiato da Legambiente e dal Premio Piccolo Galileo. Per famiglie con bambine e bambini. A cura di Showroom Energia/Tecnoscienza.

Giovedì 21 maggio

10-13 Laboratori per le scuole a cura di Fondazione Golinelli

15-17.30 Laboratori aperti a tutte e tutti a cura di Fondazione Golinelli

16.30-17.30 Esplorazione libera di TICO

17.30-19 «BeeHind, la città selvatica»: scoprire cosa serve al quartiere per accogliere le api selvatiche. Per famiglie con bambine e bambini. A cura di Showroom Energia/Tecnoscienza. Su iscrizione.

Il programma completo e aggiornato della tappa è disponibile sul sito: comune.bologna.it/partecipa/progetti/tico-officina-conoscenza