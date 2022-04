Reggio Emilia, a Vivicittà oltre 2000 persone

Vivicittà è tornata in città. Dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia, la storica manifestazione Uisp ha calcato di nuovo la scena del centro storico portando a correre, camminare e giocare per la Pace oltre 2.000 persone, che si sono fatte vedere (e sentire) in una fredda domenica mattina baciata dal sole, scaldata da Uisp con animazione e giochi per i bambini.

Tanti i gruppi sportivi e gli atleti competitivi (164) che hanno corso la 10 km della gara compensata valida per il Gran Prix Uisp di Reggio Emilia. I primi a tagliare il traguardo reggiano sono stati Andrea Bergianti per la Calcestruzzi Corradini in 31 minuti e 54 secondi e Gloria Venturelli per l’Atletica MDS Panariagroup in 35 minuti e 39 secondi. Sul podio per gli uomini sono andati anche Federico Rondoni (Calcestruzzi Corradini) e Francesco Giorgi (Asd Atletica Guastalla Reggiolo) mentre tra le donne sono arrivate a podio anche Rosa Alfieri (Circolo Minerva ASd) e Sarah Martinelli (Atletica Casone Noceto).

Alla sfilata delle scuole hanno partecipato 15 istituti scolastici premiati con materiale didattico e sportivo messo a disposizione da Crotti e Free Run. Tra i primi classificati del Trofeo Scuole: Bellelli tra i nidi, 8 Marzo per le scuole d’infanzia e Matilde di Canossa per le scuole primarie. Il gruppo più numeroso della manifestazione è stato quello di Gast Onlus, che ha partecipato con 144 iscritti seguito dalla scuola di danza Ritmo Caliente presente con 82 persone e Insieme per Rivalta con 55 iscritti.

Vivicittà è da sempre la manifestazione di tutti. A correrla sono stati anche gli amici a quattro zampe che insieme ai loro accompagnatori hanno partecipato alla 3^edizione della Dog Run a cui hanno preso parte 15 concorrenti quadrupedi.

“La nostra città è felice di salutare ancora una volta Vivicittà – ha detto Matteo Iori per il Comune di Reggio Emilia salendo sul palco delle premiazioni. Dopo 2 anni di pandemia rivedere in piazza oltre 2.000 persone in una giornata di sport con i colori della pace è un segno di speranza che scalda il cuore della città”.

Grato e soddisfatto anche il Presidente Uisp Reggio Emilia, Azio Minardi che insieme a famiglie, scuole e atleti partecipanti ha voluto ringraziare in modo particolare i volontari, i partner e lo staff dell’organizzazione che hanno permesso lo svolgimento ottimale della manifestazione.

La festa è proseguita in piazza anche dopo la corsa con il programma di animazione per le famiglie. I bambini hanno potuto sperimentare e sfidarsi con i Giochi Tradizionali Uisp e mettersi alla prova con la gimcana dei rifiuti insieme ai volontari dell’associazione Ripuliamoci, che durante la mattinata hanno organizzato anche una camminata di plogging che ha riempito diversi sacchi neri.