TOCCA A NOI. Musica per la pace, le ordinanze del Comune per la giornata del 5 aprile

TOCCA A NOI. Musica per la pace, le ordinanze del Comune per...

Il Comune di Bologna, in occasione del concerto in programma martedì 5 aprile, ha emanato due ordinanze.

La prima, firmata oggi dal Sindaco, sarà valida dalle ore 16 del 5 aprile fino al termine della manifestazione e prevede:

1. il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in

contenitori di vetro o lattina;

2. il divieto di effettuare la somministrazione all’interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina.

Tali divieti si applicano alle attività ubicate all’interno del perimetro di sicurezza individuato con linea rossa nella planimetria allegata e, inoltre, nelle vie de’ Pignattari, Archiginnasio, Clavature, Pescherie Vecchie, D’Azeglio fino all’intersezione con via Farini, in Piazza del Nettuno e in Piazza Re Enzo.

3. Il divieto di introdurre nell’area dedicata alla manifestazione qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante;

4. il divieto di occupare l’area pubblica con arredi mobili – dehors – all’interno del perimetro di sicurezza individuato con linea rossa nella planimetria allegata e nella zone di Via Archiginnasio e Piazza Maggiore da Via degli Orefici a Via dell’Archiginnasio; tali arredi dovranno essere rimossi o, eccezionalmente, impilati e accatastati creando il minimo ingombro possibile e, in ogni caso, dovranno essere resi inutilizzabili e inaccessibili dal pubblico.

La seconda ordinanza, emanata dal Settore Mobilità, prevede dalle ore 17 del 5 aprile alle ore 00.30 del 6 aprile: il divieto di transito veicolare in Piazza Re Enzo, Piazza Maggiore, via dell’Archiginnasio e via de’ Pignattari, eccetto veicoli delle forze dell’ordine, di pronto soccorso e veicoli autorizzati a servizio della manifestazione.

L’ordinanza dispone inoltre che che Tper provveda a modificare i percorsi e le fermate delle Linee del servizio pubblico di linea interessate.