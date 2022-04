Aggiornamenti circa le chiusure notturne sulla A13 e sulla Tangenziale di Bologna

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 6, alle 6:00 di giovedì 7 aprile.

Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo n.13 “SS9 Via Emilia”, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, nei seguenti giorni e orari: