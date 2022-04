Paul Mockapetris, l’ideatore del DNS, ospite al Campus di Cesena dell’Università di Bologna

Un ospite di fama e prestigio internazionale in questi giorni per il Campus di Cesena dell’Università di Bologna: l’informatico statunitense Paul Mockapetris, membro della Internet Hall of Fame, celebre per aver inventato – nel 1983 all’età di 35 anni – il Domain Name System (DNS), cioè il sistema che traduce gli indirizzi internet così come li ricordano le persone in indirizzi IP, ovvero nei numeri che i dispositivi digitali utilizzano per scambiare messaggi in internet. Tra i suoi contributi, nel 1981, la prima implementazione del protocollo standard per l’invio di posta elettronica SMTP. Attualmente responsabile e direttore scientifico di TreathStop, un servizio di prevenzione delle minacce informatiche in tempo reale.

Da ieri in Emilia-Romagna per visitare il Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria della sede di Cesena, domani, giovedì 7 aprile a partire dalle ore 14.30, sarà il relatore d’eccezione della conferenza “DNS Roots” che si svolgerà nell’Aula magna “Carmen Tura” (via dell’Università 50).

All’evento, promosso dal Campus di Cesena, del Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria, e da Ser.In.Ar., con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cesena, parteciperanno anche Paola Salomoni, assessore all’Università, ricerca e agenda digitale della Regione Emilia-Romagna e il professor Massimo Cicognani, presidente del Campus di Cesena.

Il seminario è tenuto nell’ambito della classe di programmazione di reti che per questo seminario è unificata LT, LP, LM (triennale, professionalizzante e magistrale).

“È un onore- afferma Salomoni- ospitare presso la nostra Università uno dei pionieri della nascita della rete Internet per come la conosciamo adesso. Il lavoro di Mockapetris ha permesso di portare Internet fuori dai laboratori universitari e dai garage dove avevano sede le start up che poi sarebbero diventate i giganti della Silicon Valley. È anche grazie a lui che l’uso di Internet da strumento per addetti ai lavori è diventato alla portata di tutti ed è entrato nelle nostre case. L’obiettivo della Regione- aggiunge Salomoni – grazie alle nostre Università con gli importanti investimenti effettuati per la nostra Data Valley è proprio attrarre e formare qui i Mockapetris del futuro”.

In Emilia-Romagna, infatti, già prima dell’arrivo del supercomputer Leonardo, uno dei primi al mondo per potenza di calcolo, si concentrava il 70% della capacità di calcolo nazionale e la regione adesso è ai vertici in Europa.

La conferenza di domani

Nel suo intervento a Cesena Mockapetris racconterà agli studenti della classe di programmazione di reti che LT, LP, LM (triennale, professionalizzante e magistrale) il contesto che ha portato alla nascita del sistema DNS, le motivazioni alla base del progetto originale e come la sua nascita abbia anticipato l’evoluzione della rete Internet nel futuro.

Il programma del pomeriggio prevede alle ore 14.30 l’incontro con la stampa, alle 15 la presentazione con le autorità locali e universitarie e alle 15.15 l’inizio della conferenza “DNS Roots”, che sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma Microsoft Teams. Questo il link per accedere: https://bit.ly/3wHMLex.