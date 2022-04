Costringe a salire in auto la ex: “Qui moriamo tutti e due”. Lei riesce a fuggire

Costringe a salire in auto la ex: “Qui moriamo tutti e due”....

I Carabinieri della Stazione di Castel Maggiore hanno arrestato un 58enne bolognese, reo di aver violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; provvedimento a cui era sottoposto da oltre 2 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori all’indirizzo dell’ex compagna.

Domenica 27 marzo scorso, a Castel Maggiore, il 58enne ha aspettato che la donna uscisse di casa e dopo averla intercettata l’ha costretta a salire a bordo della sua BMW dicendole: “O entri in macchina o ti brucio!”. La donna è riuscita ad avvisare con un sms le figlie, che prontamente hanno chiesto aiuto ai Carabinieri. La donna è stata rintracciata poco dopo da sola, in stato di agitazione e con evidenti ferite al polso e alle labbra. La vittima, 42enne rumena, ha raccontato ai militari l’intenzione dell’ex compagno di fare un incidente stradale per uccidere entrambi. Fortunatamente, all’altezza di Argelato la donna, approfittando di un rallentamento dell’auto, ha aperto lo sportello ed è riuscita a fuggire.

A seguito di tale episodio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha chiesto l’aggravamento della misura cautelare in atto, che il Giudice ha accolto sostituendo il divieto di avvicinamento alla ex compagna con la custodia cautelare in carcere. Da ieri il 58enne si trova ristretto alla Dozza.