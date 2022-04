Autocorriere Modena, Bosi: “Quasi conclusa la riqualificazione dell’area”

“L’area della Stazione delle autocorriere è oggetto di un più complesso intervento di riqualificazione che è alle battute finali. Il parchetto Primo Maggio, grazie a un finanziamento regionale, è interessato da un accordo per la riqualificazione ai fini della sicurezza con nuove messe a dimora, nuova illuminazione potenziata, telecamere, risagomatura dell’area verde, asfalto nel piazzale di sosta e nuova area giochi nell’area verde”.

Lo ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Bosi nella seduta del Consiglio comunale di lunedì 4 aprile rispondendo all’interrogazione di Piergiulio Giacobazzi (FI) sulla situazione del manto stradale e della segnaletica alla Stazione autocorriere di Modena. Il consigliere ha evidenziato “il pessimo stato del manto stradale dell’intera area che, a causa di una manutenzione latitante, presenta diverse buche dal diametro e dalla profondità importanti, nonché la cancellazione ormai definitiva delle linee di demarcazione delle corsie utilizzate dai mezzi, con conseguente aumento del pericolo di sinistri”. Giacobazzi ha quindi chiesto se sono previsti e in che tempi interventi manutentivi nell’area, in particolare per chiusura buche e nuove segnaletica orizzontale.

L’assessore Bosi ha precisato che “il problema non solo era già all’attenzione dell’Amministrazione ma erano anche già stati disposti i lavori per la manutenzione del piazzale retrostante la Stazione delle corriere, quello che si trova a fianco di piazzale Primo Maggio. Le attività sono state eseguite in due tempi – ha proseguito – prima con la chiusura delle buche più rilevanti e poi con la fresatura e la stesura di un nuovo tappeto di asfalto. L’intervento, in via di conclusione, è stato finanziato lo scorso anno in seguito a una petizione arrivata al Comune da parte di un gruppo di cittadini che chiedevano di mettere mano all’area, cui è stato risposto positivamente. A breve – ha concluso Bosi – l’area interessata dal più complessivo intervento di riqualificazione sarà inaugurata e restituita alla fruizione pubblica”.

In replica, il consigliere Giacobazzi si è detto “soddisfatto” della risposta dell’assessore e dei lavori di manutenzione previsti, mettendo inoltre l’accento sul tema “della maggiore sicurezza necessaria per l’area della stazione delle autocorriere. Anche di recente – ha affermato infatti – dalle cronache sono emersi episodi di violenza commessi in strada, davanti ai cittadini che attendono il bus”.