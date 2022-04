Unimore ha attivato il nuovo servizio InfoTOLC

A partire dall’11 aprile Unimore, in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), ha attivato il nuovo servizio InfoTOLC che fornisce informazioni sul TOLC, uno degli strumenti utilizzati dagli Atenei come test di selezione per corsi di laurea ad accesso programmato.

Lo sportello InfoTOLC fornisce informazioni in particolare su: procedura d’iscrizione, strutturazione del test, contributo economico, esercitazioni e materiali per prepararsi. Il servizio è erogato da remoto da studenti e studentesse senior di Unimore: si accede dalla sezione InfoTolc, in evidenza nella homepage del sito di Ateneo e cliccando sul link in corrispondenza dei nomi dei/lle referenti, senza appuntamento nelle fasce orarie indicate. Le videochiamate si svolgono sulla piattaforma Teams.

In linea con gli obiettivi del progetto OrientAzione, questo specifico sportello informativo supporterà ulteriormente le future matricole nella fase di accesso e preparazione ai TOLC. Unimore intende, così, rafforzare il lavoro di rete con le scuole superiori per rendere gli interventi di orientamento sempre più funzionali sia per l’educazione alla scelta sia per prevenire gli abbandoni.

Sono sempre attivi anche lo sportello InformaStudenti (https://poa.unimore.it/informastudenti/), che dall’11 aprile amplia gli orari di ricevimento telefonico (da lunedì a venerdì, ore 9.00 – 11.30), a sportello (ora senza prenotazione lunedì e mercoledì, ore 13.30 – 16.30; martedì, ore 9.30 – 13.30; dal 2 maggio anche venerdì, ore 9.30 – 13.30) e in videocall (giovedì, ore 13.30 – 16.30) e il servizio di Consulenza Orientativa (https://poa.unimore.it/consulenza-orientativa/).

Inoltre sempre per agevolare studenti e studentesse, nella specifica sezione “Bandi corsi di laurea e scadenze” sono presenti i link a tutti i bandi di ammissione ai corsi di Laurea triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali di secondo livello ad accesso programmato per l’anno accademico 2022-2023 e le relative scadenze.