Il 12 ed il 21 aprile, a Correggio, sotto il tendone di Circo Zoé: “Naufragata”

Dopo l’entusiasmante tutto esaurito del fine settimana d’apertura, prosegue a Correggio in Zona Stadio (via Fazzano), sotto il tendone di Circo Zoé, la rassegna “10 anni di Circo Zoé”: martedì 12 aprile (ore 20.30), con replica giovedì 21 aprile, è in programma Naufragata, la prima creazione della compagnia, replicata centinaia e centinaia di volte in piazze, tendoni e teatri in tutto il mondo.

Su una immaginaria nave di pirati, un uovo magico passa di mano in mano sopravvivendo a volteggi dentro ruote, cadute da pali cinesi, piroette su cerchi aerei, traversate su fili sospesi, tra acrobazie stupefacenti e esilaranti capitomboli e la musica dal vivo che ci porta profumi di mari lontani. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di tutte le età.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di PibiPlast, Spal, Snap-On, G.F., Dow, Andria, Stampotecnica.

Biglietti (posto unico numerato): Euro 18 – 8

Orari biglietteria: c/o Teatro Asioli da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi); c/o Tendone Zoé un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.