Evade per andare al circolo, 24enne arrestato a Reggio Emilia

Solo qualche giorno fa era uscito per andare dall’estetista ed era stato denunciato per evasione. Ora un 24enne abitante in città, che si trovava ai domiciliari dal dicembre scorso perché accusato dei reati di tentata rapina e lesioni personali, è nuovamente evaso, questa volta per andare al circolo. E’ successo questa notte intorno all’una quando un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri di Reggio Emilia durante un controllo ha sottoposto a identificazione il giovane che si trovava all’interno di un circolo cittadino.

Nello specifico i carabinieri della sezione radiomobile dopo le procedure di identificazione, interrogavano il nominativo alla banca dati accertando che lo stesso è sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari in Reggio Emilia presso l’abitazione della madre. Alla luce di quanto accertato il 24enne veniva accompagnato presso gli uffici della caserma dei carabinieri di Corso Cairoli dove, vista la flagranza del reato di evasione, veniva dichiarato in arresto e ristretto a disposizione della Procura reggiana.