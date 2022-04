Cielo irregolarmente nuvoloso per nubi stratificate con assenza di precipitazioni. Nuvolosità in temporanea attenuazione nel corso della serata. Temperature in lieve ulteriore aumento con minime attorno a 10/12 gradi sulle aree costiere e 8 gradi sulle pianure interne ; massime comprese tra 15/16 gradi della fascia costiera e 20/21 gradi delle aree di pianura interne. Venti deboli prevalentemente orientali. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)