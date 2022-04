Ritorno sul parquet per la formazione di B femminile della Pallacanestro Scandiano, che viaggia alla volta delle Marche dopo aver osservato nel week end il proprio turno di riposo. Le ragazze di coach Piatti affrontano le padrone di casa, sconfitte nell’ultimo turno in modo abbastanza netto a Finale Emilia, per tentare di agganciarle in graduatoria. Dirigono l’incontro Palmieri di Ancona e Avaltroni di Pesaro; la sfida del PalaRegnani vide Scandiano sconfitta con un netto 63-46.