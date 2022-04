TEDxMirandola, appuntamento il 25 giugno con “Back to Life – Ritorno alla Vita”

La seconda edizione di TEDxMirandola, che si terrà il 25 giugno all’Auditorium

“Rita Levi Montalcini”, sarà un appuntamento speciale in occasione di due

ricorrenze che hanno segnato la storia e determinato il presente dell’Area nord della

provincia di Modena: il 60esimo anniversario della nascita del biomedicale sul

territorio mirandolese e il decennale del sisma del 2012. Tra ricostruzione

post-terremoto e ripresa dalla pandemia, l’edizione del 2022 parte da premesse

ottimistiche e verterà sulla rinascita, sul riscatto e sul guardare al futuro con il

tema “Back to Life – Ritorno alla Vita”.

Gli ospiti che saliranno sul palco condivideranno le loro idee di valore attraverso talk

carichi di emozioni e significati, coprendo i grandi temi della scienza, della cultura e

della società, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sulle opportunità che ci

riserva il futuro. Questioni centrali anche nel workshop Biomedical valley che si

terrà il pomeriggio precedente sempre in Auditorium, godendo di maggiore rilevanza

proprio per celebrare al meglio il distretto e il suo anniversario. Un appuntamento

molto atteso che ospiterà rilevanti personalità, istituzioni e le eccellenze

imprenditoriali del territorio.

Il team di organizzatori, che lavora tutto l’anno per portare l’atmosfera internazionale

di TEDx a Mirandola, è composto da giovani volontari, giornalisti, ricercatori, esperti

di digitale, professionisti, insegnanti e figure senior con esperienza. Tutti insieme,

considerando anche partner e istituzioni, hanno come obiettivo creare un momento

importante di condivisione e socialità, con la missione di valorizzare la realtà locale

che li ospita.

“Il territorio modenese e di Mirandola ha tanto da offrire, sia dal punto di vista

scientifico che culturale”. Queste le parole del licenziatario di TEDxMirandola

Matteo Stefanini. “L’entusiasmo che si prova unendo scienza, cultura e

intrattenimento è difficile da tradurre a parole, l’unico modo è viverlo in prima

persona a un evento TEDx ben fatto. A Mirandola abbiamo costruito una community

di partner e volontari davvero straordinaria. Dopo l’evento inaugurale dell’anno

scorso, la sfida che ora più ci motiva a fare bene è di rispettare le altissime

aspettative che si sono create in scia a un successo andato ben oltre le attese. Lo

dobbiamo anche a questo territorio, che crea tanta ricchezza e merita riconoscenza

e riconoscimento”.

L’iniziativa anche quest’anno è resa possibile dalle eccellenze di spicco del

territorio, tra cui Livanova, Medtronic, Eurosets, Sidam, Baxter, Encaplast, CPL

Concordia, Olympus, Qura, Autocarrozzeria Imperiale, Innova Finance, GLP,

Fondazione Umberto Veronesi, Plastod, Sanfelice 1893 Banca Popolare, e tanti altri,

contando anche nel patrocinio del Comune di Mirandola, Tecnopolo TPM, CNA

Modena e Confindustria Emilia.

Per unirsi alla squadra di partner e volontari e contribuire a uno dei più importanti

appuntamenti dell’estate mirandolese occorre mandare una richiesta a

info@tedxmirandola.com oppure tramite il sito https://www.tedxmirandola.com/

Sono disponibili anche la newsletter http://eepurl.com/g76UsX e i canali sui

principali social (Linkedin, Instagram e Facebook) cercando @TEDxMirandola.