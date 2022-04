Borgo Panigale Experience: le porte del Museo e della Fabbrica Ducati riaprono a tempo pieno

La Casa motociclistica di Borgo Panigale si prepara ad accogliere di nuovo i propri appassionati a pieno ritmo: a partire dal 21 aprile le visite al Museo e alla Fabbrica Ducati riprendono nel corso di tutta la settimana.

Il Museo Ducati sarà accessibile dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con unico giorno di chiusura il mercoledì. Nelle sale del Museo, che si trova nel cuore dello stabilimento Ducati a Bologna, i visitatori potranno scoprire le moto più iconiche, da competizione e stradali, che hanno fatto la storia del brand, insieme a tanti aneddoti e dettagli unici.

Il percorso di visita all’interno della Fabbrica Ducati, che permette agli appassionati di vivere l’esperienza unica di camminare tra le linee di produzione e osservare ciò che accade nello stabilimento in cui nascono le moto Ducati, è prenotabile tutti i lunedì, martedì, giovedì e venerdì con due turni di visite, il primo alle 9:30 e il secondo alle 15:30.

Il prezzo del biglietto per il solo ingresso al Museo Ducati è di € 17, mentre il ticket con ingresso combinato di Museo Ducati e tour Fabbrica guidato costa € 32. Entrambi i percorsi sono ad ingresso contingentato con prenotazione obbligatoria unicamente online. Inoltre, fino a nuova disposizione, sarà obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro per tutta la durata della permanenza.

In occasione della riapertura a pieno regime del Museo, a partire dal 23 aprile l’esposizione verrà arricchita da una novità: per celebrare il 50° anniversario della vittoria del mitico Paul Smart alla 200 Miglia di Imola del 1972, l’originale e leggendaria “750 Imola” si unirà per un periodo limitato alle 42 moto già presenti negli spazi del Museo.

Con questa esposizione temporanea, Ducati vuole omaggiare una pietra miliare del suo patrimonio motociclistico e rievocare il ricordo di una gara straordinaria ed emozionante, che segnò per sempre il legame unico e profondo tra il fuoriclasse inglese e l’azienda di Borgo Panigale.

Per rimanere in contatto con tutti gli appassionati anche a distanza, dal 21 aprile sarà disponibile sul sito Ducati anche un nuovo tour virtuale gratuito, che va ad arricchire ulteriormente l’offerta della Borgo Panigale Experience in digitale. In questa nuova modalità sarà possibile esplorare in autonomia alcuni luoghi dello stabilimento Ducati, dall’ingresso, al Visitor Center fino a tutte le sale del Museo.

Infine, rimangono disponibili su prenotazione gli “Online Journey”, i tour virtuali guidati che consentono di scoprire la storia e le aree produttive Ducati, attraverso una vera e propria visita guidata a distanza. Per riservare un “Online Journey” è possibile contattare infotour@ducati.com.

Ulteriori informazioni sulle modalità di visita e prenotazione sono disponibili sulla sezione dedicata alla Borgo Panigale Experience sul sito Ducati.