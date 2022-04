Corrado Tedeschi e Martina Colombari il 21 aprile al Bismantova con “Montagne russe”

Ultimo appuntamento da non perdere per la stagione di prosa 2021-2022 al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti.

Giovedì 21 aprile, alle ore 21, Corrado Tedeschi e Martina Colombari portano in scena “Montagne Russe”. Due nomi molto noti al grande pubblico per una commedia divertentissima dello sceneggiatore, drammaturgo e regista francese Eric Assous. Un testo che esprime una pungente riflessione sul tema dei legami familiari e sul valore del rapporto nei confronti del prossimo. Un uomo di cinquant’anni e una donna giovane e attraente si incontrano in un bar nel tardo pomeriggio e lui, approfittando della assenza della moglie partita per una vacanza, la invita nel suo appartamento.

L’uomo inizia a sedurla ma succede qualcosa che frena le avances. Da qui tutta una serie di esilaranti e piccanti colpi di scena fino ad arrivare ad un inaspettato e toccante finale. Una storia che diventa sempre più misteriosa e imprevedibile. Nel copione domina un intreccio di strategie raffinate e crudeli e, allo stesso tempo, emerge un grande vuoto da colmare. Un faccia a faccia da vivere direttamente, come spettatori che guardano nella finestra del dirimpettaio. Ad interpretare il protagonista maschile, l’istrionico Corrado Tedeschi, per la prima volta affiancato dall’affascinante attrice e modella Martina Colombari.

Per accedere allo spettacolo sarà necessario il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.

Per informazioni; www.teatrobismantova.it, telefono 0522 611876, biglietteria 0522 614078.