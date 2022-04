Manovra anti smog sospesa a Modena per le festività pasquali

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica 17 e lunedì 18 aprile, non ci saranno limitazioni alla circolazione dei veicoli. La manovra antismog, infatti, è sospesa in occasione delle festività, come previsto dal Piano per la qualità dell’aria della Regione Emilia Romagna.

La manovra antismog, con i limiti alla circolazione per i veicoli più inquinanti, sarà nuovamente applicata da martedì 19 aprile, che sarà anche il prossimo giorno di controllo della qualità dell’aria (poiché lunedì 18 aprile è festa), e resterà in vigore fino al 30 aprile.