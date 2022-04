Il 28 e 29 Maggio 2022 il ventiduesimo Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme

Il Concours D’Élégance Trofeo Salvarola Terme, torna il 28 e 29 maggio 2022 fra gli eventi del Motor Valley per portare ancora una volta la bellezza e l’eleganza del design automobilistico sulle strade modenesi. Il Concours è rivolto ad auto da collezione di alta gamma prodotte fino al 1975, suddivise in classi aperte ai modelli più prestigiosi delle case automobilistiche italiane ed internazionali, accanto alle classi riservate alle Lancia, in onore dello Special Guest Lancia Club. Per gli equipaggi partecipanti è previsto un pacchetto turistico che li condurrà alla scoperta non solo dei motori, ma anche delle eccellenze gastronomiche, naturalistiche, artistiche e produttive del modenese.

Il Concorso è organizzato da Terme della Salvarola e la Terra delle Rosse in collaborazione con Terme della Salvarola, i Musei Ferrari di Maranello e Modena, BPER Banca, Camera di Commercio di Modena, ACI Modena, i Comuni di Sassuolo e di Modena, la Provincia di Modena e con il patrocinio del Comune di Maranello.

Il programma per gli equipaggi prevede l’arrivo venerdì 27 o sabato 28 maggio con pernottamento all’Hotel Terme Salvarola o in un altro hotel della zona. Sabato 28 maggio si partirà da Salvarola Terme alla volta del Castello di Spezzano a Fiorano Modenese, con il Museo della Ceramica e la Sezione multimediale Manodopera, un percorso esperienziale per ascoltare le voci di chi ha popolato la ceramica, da fine ‘800 a oggi, per scoprirne le mansioni, le fatiche e le conquiste. Sempre nel comune di Fiorano Modenese gli equipaggi visiteranno le Salse di Nirano, un importante fenomeno geologico di rilevanza internazionale. La riserva naturale, parte dell’Ente Parchi dell’Emilia Centrale, tutela uno dei più vasti e articolati complessi di Salse d’Europa. Al termine ci si sposterà nel comune di Castelfranco Emilia, per una visita golosa e il pranzo presso l’Acetaia Malagoli, dove la tradizione del Balsamico ha incontrato l’intraprendenza di una giovane imprenditrice modenese. Pomeriggio dedicato al mito del Drake, con la visita al Museo Enzo Ferrari e mostra statica delle auto partecipanti per la gioia del pubblico, che voterà insieme ai concorrenti la Best of Saturday. Rientro a Salvarola Terme e possibilità di fruire del percorso benessere termale alla Spa Balnea delle Terme della Salvarola. Il sabato si concluderà con la Cena di gala con prodotti tipici e il pernottamento. Domenica 29 Maggio tutte le auto saranno schierate a Salvarola Terme, pronte al rigoroso esame della prestigiosa Giuria e agli applausi del pubblico. Nel corso della mattinata sarà emesso lo speciale annullo filatelico dedicato al Concours. Gli equipaggi sfileranno di fronte alla facciata liberty delle Terme per presentarsi al Comitato d’Onore, si godranno il pranzo a Salvarola Terme con uno spazio alla solidarietà in collaborazione con i volontari dell’ANT, per poi raggiungere Piazza Roma nel centro storico di Modena per le premiazioni e la proclamazione delle vincitrici. Fra tutte, la più attesa sarà senz’altro la Best of Show 2022.