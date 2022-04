La celebrazione del 25 aprile a Reggio Emilia

Tornano in presenza i festeggiamenti del 25 Aprile, ospite della città la ministra della Giustizia Marta Cartabia. A Reggio Emilia, la commemorazione del 77° anniversario della Liberazione si aprirà alle ore 10.15 con la Messa celebrata nella basilica della Ghiara in suffragio dei Caduti. Alle ore 11, un corteo partirà da corso Garibaldi in direzione di piazza Martiri del 7 Luglio, dove verrà deposta una corona al monumento ai Caduti della Resistenza e a quello dei Caduti di tutte le guerre.

Alle ore 11.30, nella stessa piazza Martiri del 7 Luglio, i saluti del sindaco Luca Vecchi, di Ermete Fiaccadori presidente Anpi e l’intervento della ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

Il programma delle celebrazioni è promosso e organizzato da Comune e Provincia di Reggio Emilia, associazioni partigiane Anpi, Alpi, Apc, Anppia, Anpc, Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Comitato democratico costituzionale, Associazioni combattentistiche e d’arma, Istoreco – Istituto Cervi, Ufficio scolastico provinciale.

Il programma delle iniziative per la festa della Liberazione, inizia già da domani, con una serie di iniziative che culminerà nella celebrazione del 25.

Programma della giornata del 25 Aprile, festa della Liberazione:

Ore 10.15

Messa nella Basilica della Ghiara celebrazione in suffragio dei caduti

Ore 11

Corteo da Corso Garibaldi a Piazza Martiri del 7 Luglio deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti della Resistenza e ai Caduti di tutte le guerre

Ore 11.15

Piazza Martiri del 7 Luglio

Saluti di Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia – Ermete Fiaccadori, Presidente provinciale Anpi. Intervento di: Marta Cartabia, Ministra della Giustizia.

La cerimonia sarà accompagnata da letture di testi e poesie sulla Resistenza e la pace a cura di Ritanna Armeni, e dalle musiche della Filarmonica Città del Tricolore

Le altre iniziative in programma

20 aprile

Ore 10 Sala Tricolore, piazza Prampolini, 1

L’Italia che grida pace. Iniziativa con studenti degli Istituti Superiori reggiani Promossa da Anpi, in collaborazione con Comune di Reggio Emilia, Cepam e Regione Emilia-Romagna

22 aprile

Ore 11 in diretta on line

Un viaggio nella Memoria: testimonianza partigiana di Teresa Vergalli. Iniziativa on line. L’evento sarà trasmesso sui canali social di Istoreco, Comune di Reggio Emilia, e Provincia di Reggio Emilia. Promossa da Istoreco, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia

23 aprile

Ore 9.30

Cippo caduti partigiani, via Ghiarda – San Rigo

Commemorazione Caduti Ghiarda, Benedizione e orazione di Don Giuseppe Dossetti. Promossa da Associazioni Partigiane

24 aprile

Ore 8.30

Baracchina di Piero, piazza Lepanto

Laboratorio grafico di scritte e simboli della Resistenza

Ore 10.30

Camminata per alcune vie del quartiere intitolate alla memoria dei Resistenti

Promosso da Casa Bettola e Anpi

Ore 10

Sala del Tricolore

Dono della Bandiera della Liberazione di Reggio Emilia – Promosso da Comune di Reggio Emilia

25 aprile

Ore 9.30

Ritrovo monumento Caduti di Villa Ospizio

Ore 9.40

Commemorazione monumento Caduti di Villa Ospizio

Promossa da Associazioni Partigiane e parrocchia san Francesco da Paola

Ore 10

Chiesa parrocchiale di Villa Cella

Messa

Ore 11.30

Cella – piazzale della Pizzeria di Villa Cella

Commemorazione con corteo al monumento ai Caduti di via Cella all’Oldo alla presenza della banda musicale di Albnea – Promossa da Comitato per le celebrazioni del 25 aprile di Cella