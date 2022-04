Affluenza a record a Spezzano. Sempre più turisti alla scoperta del Castello e del Museo

Lungo il weekend pasquale l’affluenza al Castello di Spezzano, e al Museo della Ceramica contenuto al suo interno, ha raggiunto cifre record! Tra Pasqua e Pasquetta arriva a 400 il numero di persone che ha visitato la struttura, e ben 170 è il numero di turisti che ha aderito alle 6 visite guidate straordinarie, tutte gratuite. Inoltre, nella giornata di lunedì 18 aprile, circa 330 persone hanno partecipato alla dimostrazione al tornio del ceramista Andrea La Torre.

Domenica 24 aprile è prevista un’ulteriore visita guidata gratuita, alle ore 17.00, come accade ogni ultima domenica del mese nel periodo che procede da marzo a novembre, tutti gli anni. Non è necessario prenotarsi e il ritrovo è presso la corte del Castello.

In ultimo, anticipiamo che da mercoledì 4 maggio partirà un interessantissimo ciclo di laboratori di ceramica, con 3 appuntamenti. L’obiettivo è creare un set per due in ceramica, composto da ciotola e bicchiere. Ecco il calendario degli incontri, tutti alle ore 20.15: mercoledì 4 maggio, modellazione a mano; mercoledì 18 maggio, decorazione a ingobbio; mercoledì 25 maggio, decorazione a smalto. Qui è necessaria la prenotazione. Il costo è di 25 euro a incontro, per un totale di 75 euro (il costo include il percorso in museo, i laboratori comprensivi di materiali, cottura pezzi, consegna).

Il corso si attiva al raggiungimento di un minimo di 6 iscritti. Per tutte le informazioni scrivere a castellospezzano@gmail.com oppure chiamare il numero 335-440372.