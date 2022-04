Castelfranco Emilia, nel prossimo weekend la Festa di Primavera in Corso Martiri

Una primavera 2022 all’insegna delle importanti novità sul territorio di Castelfranco Emilia: è in arrivo infatti la Festa di Primavera, in programma in Corso Martiri per l’intera giornata di sabato 23 e domenica 24 Aprile 2022. Fioristi, vivaisti, il Mercatino d’Arte e Ingegno accompagnati dalla vendita dei Prodotti Tipici dalla maggior parte delle regioni italiane.

“Sarà un finesettimana all’insegna della bellezza, dei colori e del buon gusto a tavola – dichiara soddisfatta l’Assessore alla Promozione del Territorio Silvia Cantoni sottolineando come questa iniziativa rappresenti – una sorta di “anticipazione” dell’estate 2022 in corso di progettazione con le realtà associative del territorio. Il cuore del capoluogo negli ultimi anni è stato completamente riqualificato, ma ha anche subito le restrizioni dovute all’andamento pandemico e al distanziamento sociale che hanno colpito duramente l’economia locale. Iniziative come questa ci danno la possibilità di far vivere il nuovo centro storico ma vogliono anche essere un traino per le attività commerciali che vogliamo continuare a sostenere consapevoli del ruolo essenziale che hanno nel far vivere il nostro paese. Perciò, in quest’ottica, non ci fermiamo qui ma abbiamo in serbo altre novità anche per le settimane successive”.

Il 7 e l’8 Maggio arriva infatti la 1° Edizione del Festival dell’Arte di Strada, un evento dai contenuti multiformi e che trova la sua concretizzazione in eventi incentrati sull’arte e sullo spettacolo, e che saranno di forte impatto suscitando stupore e interesse in tutti i visitatori.

“L’obiettivo – ha aggiunto l’Assessore Cantoni – è quello di offrire un programma ricco di idee accattivanti e diversificate, per trascorrere una giornata a cielo aperto tra artisti di strada, spettacoli di musica, teatro e giocoleria”.

La manifestazione si svilupperà con il taglio del festival all’aperto sviluppando così un evento ambientato nelle strade, nei negozi e nelle piazze di tutto il centro storico di Castelfranco Emilia.