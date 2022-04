Controlli interforze in area stazione Storica di Reggio Emilia e vie adiacenti

Nella giornata di oggi, personale della Polizia di Stato, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, della Polizia Locale di Reggio Emilia e dall’unità cinofila della stessa con l’infallibile fiuto del cane Viktor, ha effettuato mirati controlli volti a contrastare i fenomeni di degrado segnalati nell’area della stazione Storica e vie adiacenti.

Detti servizi, coordinati da un Funzionario della Polizia di Stato, hanno avuto come obiettivo quello di infrenare i fenomeni delittuosi derivanti dalla presenza di gruppi di persone senza fissa dimora che utilizzano l’area quale luogo di rifugio e quale teatro di svolgimento dell’attività criminosa. I controlli si sono così svolti presso Piazzale Europa e sottopasso di collegamento con la Stazione Storica, Via Sani, Viale IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Eritrea, Via Turri.

Il Dirigente della Questura ha coordinato gli equipaggi del reparto Prevenzione Crimine E.R. Occidentale e della Polizia Locale disponendo anche numerosi posti di controllo in entrata e in uscita nelle aree, nonché numerosi controlli agli avventori degli esercizi pubblici della zona.

Questi i risultati del servizio odierno: identificate 80 persone, controllati 6 esercizi pubblici e 40 veicoli.

Gli approfondimenti effettuati dagli operatori hanno consentito la contestazione ex art. 80, c. 14 del nuovo C.d.S. che prevede una sanzione amministrativa per chiunque circoli senza la prescritta revisione. La sanzione è stata elevata nei confronti di un cittadino pakistano che circolava a bordo del veicolo senza che questi fosse sottoposto a verifica.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, tenendo conto del costante aggiornamento delle segnalazioni che quotidianamente arrivano anche al Posto di Polizia Turri.