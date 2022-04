Finale Emilia, aggrediscono un 15enne per derubarlo del portafoglio. Identificati dai Carabinieri

Nel corso della mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno identificato e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna due 17enni, in quanto ritenuti responsabili di tentata rapina in concorso.

I due giovani, nella tarda serata di ieri, nei pressi del luna park di Finale Emilia, hanno minacciato con un coltello e percosso un 15enne, al fine di derubarlo del portafoglio. Lievi le lesioni riportate dalla vittima.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia, contattabili allo 0535/91067 o allo 059/62276, stanno proseguendo le indagini per rilevare eventuali, analoghe condotte delittuose poste in essere nei confronti di altre persone, la stessa sera ovvero nelle giornate precedenti presso il suddetto parco divertimenti.