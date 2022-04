Sulla A13 regolarmente aperta la stazione di Bologna Arcoveggio. In A1 chiusa per una notte la stazione di Sasso Marconi

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura della stazione di Bologna Arcoveggio, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 20, alle 6:00 di giovedì 21 aprile.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 aprile, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.