Coronavirus, quarte dosi disponibili in tutti i distretti sanitari dell’Azienda USL di Bologna

Campagna vaccinale anticovid sempre più vicina ai cittadini. L’Azienda USL di Bologna ha ampliato, infatti, l’offerta per la somministrazione della quarta dose in tutti i Distretti sanitari, dove sono a disposizione una o più sedi in cui eseguire la vaccinazione.

Gli ulteriori posti, prenotabili attraverso i consueti canali, sono a disposizione degli 86 mila cittadini, fra over 80 e 60-79enni fragili, invitati alla somministrazione della quarta dose.

Si ricorda, infatti, l’importanza e l’efficacia del completamento del ciclo vaccinale attraverso la somministrazione del booster, in particolare per i soggetti immunocompromessi e per quelli estremamente vulnerabili al covid-19 per età e/o fragilità.

Per maggiori informazioni e dettagli sulle coperture vaccinali, anche nei singoli comuni dell’area bolognese https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/rcps/report-vaccinazioni