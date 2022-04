Festa Unità Ponte Alto, ecco i primi artisti in cartellone

È ormai attiva da diverse settimane la macchina organizzativa della Festa de l’Unità provinciale di Modena che dalla seconda metà di agosto e per quasi tutto il mese di settembre tornerà, per l’ultima volta, a Ponte Alto.

Ultimo giro di grandi concerti alla storica Arena del Lago dunque, e alcuni nomi sono già stati messi in calendario.

Ambiziosa la scelta degli artisti che si avvicenderanno sul palco, accanto ad alcuni mostri sacri della scena musicale italiana, grande spazio sarà dato alle nuove generazioni con l’esibizione di esponenti di punta delle scene Trap, Hip hop e Rap nazionale.

Il primo concerto già in calendario è quello di Carl Brave. Il rapper romano si esibirà all’Arena del Lago il 26 agosto. L’ingresso è a pagamento, 30 euro più prevendita.

Venerdì 2 settembre il protagonista sarà Chiello una delle figure più affermate della galassia Trap italiana. Per l’occasione, lo accompagnerà una band d’eccezione capitanata dal suo produttore di fiducia, Colombre, alla chitarra. Oltre a lui, Fausto Cigarini al basso e al violino; Francesco Bellani alle tastiere e Giulia Formica alla batteria. L’ingresso sarà gratuito.

L’8 settembre sarà poi la volta di Ernia, volto noto dell’Hip hop italiano, che ha già venduto per la data modenese più di 1.500 biglietti. L’ingresso è a pagamento al costo di 20 euro.

Largo ai giovani ma, come detto, non solo. Il 10 settembre sul palco dell’Arena si esibiranno i Subsonica. Il loro tour estivo ‘ATMOSFERICO 2022’ vedrà la band di nuovo sul palco in location open air, lo scenario ideale per celebrare il ventennale di “Amorematico”, terza release della band pubblicata l’11 gennaio 2002. L’ingresso è a pagamento, 22 euro più costi di prevendita sulle piattaforme Ticketone, Vivaticket, Boxticket.