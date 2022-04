Calcio: il Modena promosso in Serie B

La squadra di Tesser batte 4-0 il Pontedera nell’ultima giornata di campionato (doppietta di Scarsella e reti di Tremolada e Silvestri) chiudendo il campionato con due punti di vantaggio sulla Reggiana e volando così in Serie B.

“La promozione rappresenta il giusto coronamento di una stagione che sin dall’inizio ha avuto ottimi riscontri sia dal punto di vista gestionale, con la presidenza di Carlo Rivetti, sia da quello sportivo”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che al Braglia ha seguito la partita insieme all’assessora allo Sport Grazia Baracchi, esulta per la promozione del Modena calcio in serie B: “Grazie, canarini, questo è il modo migliore per festeggiare i 110 anni”.

Il sindaco, inoltre, aggiunge, che “nel corso dell’annata sportiva è stato anche consolidato il rapporto strettissimo con la città e sono stati sviluppati rapporti di collaborazione molto positivi con l’Amministrazione comunale, anche nella prospettiva di un partenariato pubblico-privato per la gestione dello stadio Braglia. La promozione, è bello averla raggiunta in una partita al Braglia, rappresenta un salto di qualità per la squadra, ma anche per l’intera città che ora potrà contare su di una vetrina più prestigiosa”.

Per l’assessora Baracchi la promozione rappresenta “un sogno raggiunto insieme all’intera città e soprattutto ai tifosi che hanno sempre sostenuto i gialloblù fin dagli esordi stagionali. La serie B è un traguardo importante, ma è giusto anche ricordare che il percorso è partito da lontano, dal fallimento e dalla ripartenza dalle serie D nel 2017. Se oggi siamo qui è perché ci sono state realtà e persone che hanno voluto e saputo ‘ricostruire’ il calcio a Modena, grazie anche all’impegno dell’Amministrazione comunale che si è spesa affinché ciò accadesse: penso in particolare a Romano Sghedoni e alla famiglia Rivetti. È stato un viaggio lungo, ma è servito anche a riavvicinare la città al Modena calcio dopo anni difficili”.