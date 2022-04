Ex autista di scuolabus arrestato dai carabinieri di Vergato

E’ successo nell’entroterra dell’appennino bolognese, dove i Carabinieri della Compagnia di Vergato, lo scorso giovedì, hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna nei confronti di un 61 enne italiano, condannato per atti sessuali con minorenne.

I fatti risalgono al 2014. L’uomo, autista di scuolabus, approfittando del suo ruolo, aveva in più circostanze palpeggiato e tentato di baciare sulle labbra una ragazzina di anni 14. Per tali episodi era stato alla fine denunciato e aveva perso il lavoro. Al termine del processo il 61enne è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 3 di reclusione.