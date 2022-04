La B femminile della Pallacanestro Scandiano sbanca il campo dell’Happy Basket Rimini

Affermazione esterna per la B femminile della Pallacanestro Scandiano, che tiene aperta la propria serie positiva sbancano il campo dell’Happy Basket Rimini. Dopo una battaglia punto a punto nel primo tempo, la formazione biancoblu finisce a -7 ad inizio ripresa, per poi piazzare un 19-4 che rovescia decisamente l’inerzia: a 2’ dalla fine Scandiano è avanti di 13, prima di un parziale rientro riminese che non varia comunque l’esito della sfida.

HAPPY BASKET RIMINI-PALLACANESTRO SCANDIANO 53-59

HAPPY BASKET RIMINI: Novelli 3, Madonna, Duca E. 4, Pignieri 9, Duca N. 10, Borsetti 3, Capucci 8, Lazzarini 5, Benicchi, Tiraferri 8, Gambetti, Mongiusti 3. All. Rossi.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Fedolfi 12, Brevini 19, Facchetti, Bini 8, Marino 10, Bocchi, Teti, Pellacani, Nalin, Chiletti 7, Meglioli 3, Cisse. All. Piatti.

Arbitri: Gaudenzi e Moro di Forlì.

Note: parziali 15-14, 32-28, 41-44.