Parco Santa Giulia, inaugura il centro servizi

Inaugura con una festa, sabato 30 aprile, il nuovo centro servizi con bar e ristorante al Parco provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia a Monchio di Palagano.

Per celebrare l’evento la nuova gestione, scaturita dal recente bando della Provincia per la concessione in uso per tre anni della struttura, organizza dalle ore 16,30 un evento con musica, buffet e taglio del nastro, alle ore 17, alla presenza del presidente della Provincia Gian Domenico Tomei e del sindaco di Palagano Fabio Braglia.

In serata sarà possibile cenare nel ristorante prenotando al numero 344 2575727; tutte le informazioni sono disponibili anche sulle pagine Facebook e Instagram della nuova gestione, all’indirizzo “serviti e riveriti con gusto”; previsto un ampio menù degustazione, incentrato sulla cucina tipica modenese e i prodotti della montagna.

Il centro era chiuso dal novembre scorso per la rinuncia dell’operatore che lo gestiva dal 2018 e la riapertura rappresenta l’avvio della stagione turistica in un luogo della memoria legato alla storia di questa parte dell’Appennino e un’area naturalistica di pregio, molto frequentata dai modenesi soprattutto nei fine settimana e nei mesi estivi.

Il Parco, di proprietà della Provincia di Modena, si estende su un’area vasta circa 27 ettari, caratterizzata da boschi di querce e castagni e ampi prati di montagna, attrezzato con sentieri panoramici con aree pic-nic.