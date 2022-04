Chiuso per ordine del Questore circolo privato

Disposta dal Questore di Bologna Isabella Fusiello, ed eseguita nella giornata di ieri dal personale della squadra investigativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Bologna Centro, la sospensione dell’attività del circolo privato “Telling Stories APS” sito in vicolo de Facchini.

Il provvedimento trae origine da un controllo nell’area del centro storico effettuato dall’Arma dei Carabinieri in data 22 aprile 2022, nell’ambito del quale i Militari accertavano la presenza di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e hashish, occultata in diversi punti del locale. Nella medesima circostanza i militari rilevavano che nel circolo non si stava svolgendo alcuna attività culturale e, all’esito del controllo effettuato sui presenti, alcuni di loro risultavano in possesso di altro stupefacente.

Nei giorni immediatamente successivi, ulteriori accertamenti condotti dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale congiuntamente con l’Arma dei Carabinieri consentivano di accertare che il circolo costituiva luogo di ritrovo di soggetti dediti all’uso e alla cessione di sostanze stupefacenti.

Immediata, pertanto, la risposta della Questura che, al fine di garantire la Sicurezza dei cittadini e degli avventori, nella giornata di ieri, disponeva la sospensione di tutte le autorizzazioni relative all’attività esercitata presso il Circolo Privato per la durata di 15 giorni.