Ritorna la Fiaccolata della Croce Rossa Sassuolo

“Portiamo la Pace in Piazza!” Con questo slogan ritorna, dopo due intensi anni, la Fiaccolata della Croce Rossa Sassolese.

Il 7 e 8 Maggio in Piazza Garibaldi gazebo della Cri, in occasione della Festa dei Fiori e della Festa della Mamma, in supporto all’Associazione Commercianti e alla Galleria Cavedoni, per la vendita delle magliette dipinte dagli artisti. Il ricavato sarà devoluto alla Cri Sassuolo.