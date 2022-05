Cavriago: si ustiona in cucina, grave 93enne

Intorno alle 19.45 di oggi i carabinieri della stazione di Cavriago sono intervenuti in via Codignolo dove era stato segnalato un incendio in abitazione. Sul posto i militari hanno accertato che poco prima un 93enne reggiano nell’uso dei fornelli della cucina, per cause in corso di accertamento, gli prendevano fuoco i vestiti che indossava procurandosi ustioni sul 90% del corpo. L’anziano è stato elitrasportato all’ospedale a cause delle gravi condizioni. Sui fatti sono in corso gli accertamenti a cura dei carabinieri.

Sul posto anche Vigili del fuoco e operatori del 118.