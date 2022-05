Incidente mortale poco dopo le 2 di questa notte a Bologna.

Per cause in corso di accertamento un’auto su cui viaggiavano due persone entrando nella rotonda Decorati al Valor Militare è uscita fuori strada finendo nella scarpata laterale e prendendo fuoco.

Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per i due giovani, di origini moldave, che erano a bordo del veicolo non c’è stato nulla da fare. L’incidente non ha visto coinvolti altri automezzi.