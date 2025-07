Nelle giornate del 10 e 11 luglio u.s., i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo (Stazione di Sassuolo, Tenenza di Vignola e Stazione di Formigine), con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Modena, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, nell’ambito della campagna dell’Arma finalizzata alla prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.) ed alla tutela delle fasce deboli.

I militari hanno effettuato verifiche presso sette esercizi commerciali operanti nel settore del gioco e delle scommesse, ubicati nei comuni di Sassuolo, Formigine e Vignola, riscontrando diverse irregolarità in materia giuslavoristica e di sicurezza sul lavoro.

In particolare, presso un’attività sassolese in zona Stazione, sono state accertate gravi violazioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico del titolare, un 42enne residente in città, sono state comminate sanzioni penali per un importo complessivo di oltre 13.000,00 euro, in aggiunta a sanzioni amministrative pari a 8.500,00 euro, con contestuale provvedimento di sospensione dell’attività.

Complessivamente, durante il servizio, sono state identificate 57 persone, di cui 19 con precedenti di polizia o giudiziari.

Si è provveduto anche a segnalare presso i competenti servizi sociali, un pensionato 78enne, ritenendolo potenzialmente esposto a rischio G.A.P., in relazione alla condotta osservata ed alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza.

L’iniziativa testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ad ogni forma di illegalità connessa al gioco d’azzardo, nella prevenzione delle dipendenze e, soprattutto, nella tutela delle persone più fragili e vulnerabili, con un’azione capillare e concreta sul territorio.