Calderara di Reno, in funzione anche la colonnina di piazza 2 Agosto

Con la messa in funzione dell’ultima colonnina della mappa cittadina, Calderara di Reno completa la copertura del territorio e muove un altro passo verso la Città Sostenibile prevista dal programma di mandato del Sindaco Giampiero Falzone. Da ieri anche nel parcheggio di piazza 2 Agosto, in pieno centro, si può usufruire della ricarica per tutti i mezzi elettrici, gestibile tramite l’applicazione Enel X JuicePass come le altre 4 dislocate per il territorio: si tratta delle colonnine Enel X di via Matteotti e piazza I Maggio a Calderara, della stazione del Bargellino, di via Fellini a Longara e via Crocetta a Lippo.

E i dati forniti dall’azienda incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa: nei primi 4 mesi del 2022 si è registrata nei 4 punti sinora in funzione un’impennata di ricariche, con oltre 3.500 kilowatt prelevati. «Sono numeri per noi molto importanti – dichiara il primo cittadino -. È la dimostrazione della bontà dell’investimento fatto ad inizio mandato, e del fatto che, a dispetto dello scetticismo che di tanto in tanto ha accompagnato questa iniziativa, Calderara ha voglia di green, di energia pulita, di una mobilità sostenibile sempre più diffusa. Non a caso, anche e soprattutto grazie alla mobilità, negli scorsi mesi la città è risultata in testa nella classifica di Enel X dei Comuni più “circolari” e, dunque sostenibili d’Italia. Spero che ora anche piazza II Agosto contribuisca al nostro progetto di una città sempre più verde ».

Il Comune di Calderara, aggiunge poi il Sindaco, non si ferma qui: «A breve annunceremo, grazie sempre ad Enel X, un importante investimento in tema di sostenibilità e caro energia, di stretta attualità visto il periodo che stiamo vivendo e in linea con le nostre idee e i nostri valori».