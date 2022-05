Lavori di posa della fibra ottica sono in programma a Soliera a partire da giovedì 5 maggio

Prenderà avvio giovedì 5 maggio un pacchetto di interventi per la posa della fibra ottica in svariate arterie di Soliera. Le prime strade a essere interessate dai lavori saranno via Morante, via Palazzina, via Carducci e via Pascoli. Successivamente si interverrà in via Salieri, via Scarlatti, via Donizetti, via Primo Maggio e via Mascagni. I lavori, che potenziano la banda ultra larga della rete di Open Fiber, proseguiranno fino al 27 maggio, salvo eventuali rinvii, sospensioni o slittamenti a causa di avverse condizioni meteo. Previste temporanee chiusure o riduzioni della carreggiata in concomitanza e in prossimità dei cantieri mobili.