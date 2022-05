Reggio Emilia: ai domiciliari litiga con la madre e va al bar a bere

Gli è costato caro il litigio con la madre che lo ospitava in casa in quanto agli arresti domiciliari per un furto che aveva commesso lo scorso dicembre. L’uomo, infatti, ieri sera non è stato trovato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia che stavano eseguendo un controllo. Gli immediati accertamenti effettuati hanno consentito agli stessi militari di appurare che il soggetto si era allontanato da casa, senza alcuna autorizzazione, dopo aver discusso con la madre ed era andato a bere in un vicino bar.

Poco dopo, contatto telefonicamente dalla madre ed inviato a rincasare, è stato fermato dai Carabinieri reggiani nei pressi della stessa abitazione. Con queste evidenze, l’uomo è stato quindi accompagnato nella caserma di Corso Cairoli ove, ipotizzando a suo carico il reato di evasione, è stato dichiarato in arresto e condotto alla Casa Circondariale di Reggio Emilia a disposizione della Procura della Repubblica che dovrà ora concludere le indagini ed informare il Giudice per le successive valutazioni.