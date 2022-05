Reggio Emilia, autobus con conducenti: pratiche e controlli più facili ed efficaci

Pratiche autorizzative più facili, veloci ed efficaci per le imprese di noleggio autobus con conducente, ma anche controlli più agevoli da parte delle forze dell’ordine e della Motorizzazione civile a tutela degli utenti, a partire da tutte le scuole che utilizzano questi mezzi per le loro gite. Sono i risultati del portale che Agenzia Mobilità ha realizzato in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia, da cui ha avuto in delega le funzioni in materia di trasporto pubblico locale non di linea: un software per la gestione informatica della funzione – denominato “Sistema informatizzato per la gestione della autorizzazioni per il noleggio autobus con conducente” (SIANCC) – che rappresenta la prima esperienza in tutta la regione di gestione digitalizzata di titoli autorizzativi, consentendo non solo lo svolgimento direttamente on-line delle procedure di rilascio e aggiornamento, ma permettendo anche agli organi di controllo di effettuare, sempre on-line, le rispettive funzioni di verifica.

Proprio a polizie (stradale e locale) e ai carabinieri, il portale è stato illustrato ieri nel corso di una videoconferenza promossa dalla Prefettura di Reggio Emilia, mentre venerdì mattina verrà presentato da Agenzia mobilità e Provincia ad imprese e associazioni di categoria.

Nel dettaglio, la gestione informatizzata delle pratiche prevede un ruolo attivo delle imprese, che potranno ottenere il titolo per l’esercizio dell’attività e procedere alla relativa gestione direttamente on-line, compilando ed inviando tutte le domande attraverso il portale. Questo potrà essere utilizzato, oltre che per gli aggiornamenti del parco mezzi, dei conducenti e dei dati dell’impresa, anche per chiedere il rinnovo quinquennale dell’autorizzazione o la sua eventuale revoca in caso di cessazione dell’attività. Attraverso il software potrà, inoltre, essere seguito in tempo reale lo stato dell’iter di ciascuna pratica.

Con la medesima modalità, il sistema sarà utilizzato anche da Agenzia Mobilità per il rilascio delle autorizzazioni e di tutti gli atti ad esse collegati.

Specifico accesso al sistema sarà consentito, poi, agli organi di controllo, per lo svolgimento delle rispettive funzioni ispettive, che potranno visualizzare in tempo reale lo stato dei titoli autorizzativi e gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati sugli stessi, oltre all’elenco aggiornato di mezzi e conducenti.

All’interno del portale sono presenti box informativi che guideranno l’utente nell’utilizzo del sistema e nella compilazione delle varie maschere, nonché pagine esplicative in cui è possibile reperire tutte le informazioni relative alle procedure autorizzative.

Grazie all’entrata in funzione del portale SIANCC, sarà pertanto possibile ottenere un miglioramento nella gestione delle pratiche, sia nei confronti delle imprese esercenti l’attività, in termini di procedure più rapide ed efficaci, sia nei confronti degli organi di controllo in termini di immediatezza e tempestività delle verifiche.

La consultazione di un unico database, infatti, è da ritenere un notevole miglioramento del coordinamento tra le parti coinvolte nella gestione ed esercizio di tali titoli autorizzativi.