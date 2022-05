Il 18 maggio chiusura del casello A22 dalle 14 alle 17 circa per Giro d’Italia

L’Amministrazione comunale informa che mercoledì 18 maggio, per il passaggio del “Giro d’Italia” sul territorio di Carpi, e in particolare in viale dell’Industria e S.S. 468 in direzione Correggio, la società “Autostrada del Brennero Spa” chiuderà il casello di Carpi della A22, in entrata e in uscita per entrambe le direzioni, dalle ore 14:00 alle ore 17:00 circa.

Per i dettagli aggiornati su questa chiusura consultare nei prossimi giorni il sito www.autobrennero.it; in generale sul transito della “carovana rosa” consultare i siti del Comune www.comune.carpi.mo.it e della Polizia Locale www.terredargine.it/servizi/polizia-municipale , siti dove è già disponibile la planimetria del percorso carpigiano.